Опубликованы фото угощений на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

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Принц Гарри и Меган Маркл

Гостям церемонии бракосочетания предложат шоколадные трюфели

В субботу, 19 мая, состоится свадьба 33-летнего британского принца Гарри и его возлюбленной, 36-летней американской актрисы Меган Маркл. Накануне праздника появились фотографии с королевской кухни в замке Виндзор (повара делают заготовки из продуктов с местных ферм), так что теперь мы знаем, чем будут угощать на торжестве.

Главный на кухне – королевский шеф-повар Селвин Стоби. Гостям торжества обязательно предложат его фирменный десерт – шоколадные трюфели. Сообщается, что Меган и Гарри уже провели несколько дегустаций и остались довольны.

Как сообщалось ранее, Меган и Гарри пригласили на свою свадьбу не только родных и друзей, но и еще 2640 гостей (среди них жители графств Великобритании, люди из благотворительных организаций, сотрудники дворца и ученики местных школ).

Джерело: peopletalk.ru