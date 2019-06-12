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    Жизнь

    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

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    <div class="sel_item">Меган Маркл и принц Гарри</div> - Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцогине Сассекской на параде пришлось делать вид, что она всем довольна.

    Первый выход Меган Маркл в свет после родов продолжает будоражить неокрепшие умы. Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.

    В Букингемский дворец она прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Во время поездки она действовала по принципу «улыбаемся и машем». Однако, по словам ее подруги, Меган «отчаянно» не хотела принимать участие в торжествах.

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    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
    Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

    Причина оказалась банальной: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и совсем не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной Кэтрин. Досаду Маркл понять можно.

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл
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