Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри

Герцогине Сассекской на параде пришлось делать вид, что она всем довольна.

Первый выход Меган Маркл в свет после родов продолжает будоражить неокрепшие умы. Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.

В Букингемский дворец она прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Во время поездки она действовала по принципу «улыбаемся и машем». Однако, по словам ее подруги, Меган «отчаянно» не хотела принимать участие в торжествах.

Причина оказалась банальной: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и совсем не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной Кэтрин. Досаду Маркл понять можно.