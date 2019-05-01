Меган Маркл не разрешили рожать дома и взяли под охрану в Кенсингтонском дворце



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion Media

37-летней герцогине Сассекской придется подчиниться королеве

Меган Маркл вот-вот должна родить первенца. Правда, планы о рождении ребенка в домашних условиях изменились. Супругу принца Гарри доставили в Кенсингтонский дворец, который, в свою очередь, окружила вооруженная охрана. Секьюрити будут сопровождать герцогиню Сассекскую на пути в королевский госпиталь. Такое решение приняла королева, для которой безопасность будущего члена монаршей семьи играет первостепенную роль.

«Меган Маркл хотела рожать дома, но этому не суждено случиться. Супруге принца Гарри не позволено это сделать, ведь безопасность королевского ребенка имеет первостепенное значение», — сообщили источники.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в отдельный коттедж в Фрогморе около месяца назад. Они приняли решение об «отделении» от королевской семьи ради ребенка. По мнению будущей мамы, в дали от Лондона удобнее растить малыша и больше шансов уберечь его от папарацци.

Меган занимается поиском няни для малыша. Она планирует растить ребенка не только по британскому протоколу, но собирается привить ему и американские ценности. Именно для этого Меган помощницу именно в США. Также выяснилось, что Меган запретила королевским акушерам принимать у нее роды. Дело в том, что ее не устраивает, что специалисты — мужчины. Даже их высокая квалификация не смогла переубедить герцогиню.

Джерело: graziamagazine.ru