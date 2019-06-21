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    Жизнь

    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award

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    Меган Маркл - Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл

    Супруга принца Гарри посоревнуется с Ким Кардашьян

    Герцогиня Сассекская удостоена престижной номинации на World Fashion Award в категории «Модная икона». Цель ежегодной премии - не только отметить людей, повлиявших на развитие моды, но и собрать средства для благотворительного фонда Diamonds Children’s Foundation, восстанавливающего дома и школы для тысяч детей, пострадавших от наводнений и циклонов в Мозамбике.

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    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award
    Меган Маркл номинирована на премию «Икона моды» в рамках World Fashion Award

    Конкуренцию Меган Маркл составят Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Рианна, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Приянка Чопра и Вивьен Вествуд. Результаты станут известны 18 сентября, а голосование уже открыто на официальном сайте премии.

     Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри поделились неожиданными подробностями своей свадьбы.


     

    Меган Маркл
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