Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда



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Меган Маркл

Пользователи сети заинтересовались украшением супруги принца Гарри

37-летняя герцогиня Сассекская неожиданно для самой себя стала виновной в крахе сайта ювелирного бренда. Сайт не смог справиться с потоком заказов после выхода Меган Маркл в кулоне бренда. Дело в том, что супруга принца Гарри появилась в золотой цепочке с кулоном в виде буквы «А» на теннисном матче Серены Уильямс.

С тех пор сайт бутика Verse Fine Jewellery обрушилсяот количества заказов на похожие ювелирные изделия. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: кто-то просил украшения сердцами, кто-то – для детей или родителей, другие – на крещение. Это чудесно», – цитирует слова дизайнера DailyMail.

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