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    Жизнь

    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

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    Меган Маркл - Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл

    Пользователи сети заинтересовались украшением супруги принца Гарри

    37-летняя герцогиня Сассекская неожиданно для самой себя стала виновной в крахе сайта ювелирного бренда. Сайт не смог справиться с потоком заказов после выхода Меган Маркл в кулоне бренда. Дело в том, что супруга принца Гарри появилась в золотой цепочке с кулоном в виде буквы «А» на теннисном матче Серены Уильямс.

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    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда
    Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

    С тех пор сайт бутика Verse Fine Jewellery обрушилсяот количества заказов на похожие ювелирные изделия. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: кто-то просил украшения сердцами, кто-то – для детей или родителей, другие – на крещение. Это чудесно», – цитирует слова дизайнера DailyMail.

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    Меган Маркл
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