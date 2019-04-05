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    Жизнь

    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы

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    Меган Маркл - Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская хочет установить связь со своим ребенком, а не заботиться об идеальной картинке для семейного архива

    Меган Маркл не собирается позировать с новорожденным на ступенях медицинского учреждения, как, опять же, делали принцесса Ди и Кейт Миддлтон, пишет The Sun. Эта традиция просто не понравилась супруге принца Гарри. По словам королевского корреспондента, Меган хочет нормальных родов, а после них наличия достаточного времени, чтобы побыть с малышом и установить с ним связь, а не переживать об идеальной картинке для семейного архива, отмечает сайт Сosmo.

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    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы
    Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы

    Кстати, совсем недавно у принца Гарри и Меган Маркл появилась своя страница в Instagram. Сразу стало понятно, насколько популярны представители королевской семьи Великобритании, ведь всего за несколько часов подписчиками Гарри и Меган стали больше миллиона человек.

     Читайте также: Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри

     

    дети Меган Маркл
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