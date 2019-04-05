Меган Маркл отказалась от семейной съемки с новорожденным на крыльце больницы



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская хочет установить связь со своим ребенком, а не заботиться об идеальной картинке для семейного архива

Меган Маркл не собирается позировать с новорожденным на ступенях медицинского учреждения, как, опять же, делали принцесса Ди и Кейт Миддлтон, пишет The Sun. Эта традиция просто не понравилась супруге принца Гарри. По словам королевского корреспондента, Меган хочет нормальных родов, а после них наличия достаточного времени, чтобы побыть с малышом и установить с ним связь, а не переживать об идеальной картинке для семейного архива, отмечает сайт Сosmo.

Кстати, совсем недавно у принца Гарри и Меган Маркл появилась своя страница в Instagram. Сразу стало понятно, насколько популярны представители королевской семьи Великобритании, ведь всего за несколько часов подписчиками Гарри и Меган стали больше миллиона человек.

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