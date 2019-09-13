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    Жизнь

    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)

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    Меган Маркл - Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская порадовала поклонников стильным выходом

    Супруга принца Гарри Меган Маркл возвращается к своим обязанностям спустя четыре месяца после рождения первенца: сегодня в Лондоне герцогиня Сассекская посетила запуск капсульной коллекции одежды от благотворительной организации Smart Works, патроном которой она является.

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    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)
    Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)

    Цель Smart Works - обеспечить нуждающихся безработных женщин необходимыми навыками и стильной одеждой, придающей им уверенность в себе, без которой сложно добиться успеха на собеседовании. Клиенткам назначают встречу со стилистом, подбирают идеальный образ и морально готовят к предстоящему интервью.

    Меган прибыла на презентацию в рубашке от Misha Nonoo и брюках Jigsaw, ставших частью коллекции, а на ее запястье сиял браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане.

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    Меган Маркл
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