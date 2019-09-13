Меган Маркл посетила первое мероприятие после декретного отпуска (фото)



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская порадовала поклонников стильным выходом

Супруга принца Гарри Меган Маркл возвращается к своим обязанностям спустя четыре месяца после рождения первенца: сегодня в Лондоне герцогиня Сассекская посетила запуск капсульной коллекции одежды от благотворительной организации Smart Works, патроном которой она является.

Цель Smart Works - обеспечить нуждающихся безработных женщин необходимыми навыками и стильной одеждой, придающей им уверенность в себе, без которой сложно добиться успеха на собеседовании. Клиенткам назначают встречу со стилистом, подбирают идеальный образ и морально готовят к предстоящему интервью.

Меган прибыла на презентацию в рубашке от Misha Nonoo и брюках Jigsaw, ставших частью коллекции, а на ее запястье сиял браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане.

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