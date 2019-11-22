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    Жизнь

    Меган Маркл появилась на публике в дешевых украшениях

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    <p>Все украшения герцогини были дополнены изображением знаков зодиака Девы и Тельца &mdash; под ними родились на свет принц Гарри и первенец Арчи</p> <div></div> - Меган Маркл появилась на публике в дешевых украшениях

    Все украшения герцогини были дополнены изображением знаков зодиака Девы и Тельца — под ними родились на свет принц Гарри и первенец Арчи

    Уже не первый раз, когда герцогиню Сассекскую замечают в масс-маркет аксессуарах

    Меган Маркл и принц Гарри посетили общественный центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Представители королевского двора пообщались с молодыми семьями, обсудили жизненные проблемы и, конечно же, устроили чаепитие.

    На снимках, которые появились с мероприятия, видно, что герцогиня Сассекская выбрала несколько изящных украшений. Она появилась в бюджетных подвесках канадского бренда, кулоне, стоимость которого не превышает 60 фунтов  и ожерелье из золота низкой пробы за 122 фунта.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

    В сети поспешили упрекнуть Меган Маркл в столь скромном выборе, ведь она может позволить себе тратить на украшения гораздо больше. А еще отметили трогательный момент - все украшения герцогини были дополнены изображением знаков зодиака Девы и Тельца - под ними родились на свет принц Гарри и первенец Арчи.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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