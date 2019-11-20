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    Фото

    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года

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    <p>Lyst Index &ndash; это ежегодный доклад о моде, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости</p> <div></div> - Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года

    Lyst Index – это ежегодный доклад о моде, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости

    Настоящим хитом в сети стали ее наряды во время поездки в Южную Африку

    Весь мир обожает выходы Меган Маркл  и следим за каждым. И оказывается, не зря. Согласно рейтингу Lyst Index герцогиня Сассекская стала самым влиятельным человеком в мире моды в 2019 году.

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    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года
    Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года

    Lyst Index – это ежегодный доклад о моде, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости. Так, запросов про стиль Меган стало на 216% больше по сравнению с прошлым годом, поэтому именно она и заняла первую строчку. А настоящим хитом в Сети стали ее наряды во время поездки в Южную Африку.

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    знаменитости Меган Маркл
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