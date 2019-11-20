Меган Маркл признали самой стильной женщиной 2019 года



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Lyst Index – это ежегодный доклад о моде, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости

Настоящим хитом в сети стали ее наряды во время поездки в Южную Африку

Весь мир обожает выходы Меган Маркл и следим за каждым. И оказывается, не зря. Согласно рейтингу Lyst Index герцогиня Сассекская стала самым влиятельным человеком в мире моды в 2019 году.

Lyst Index – это ежегодный доклад о моде, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости. Так, запросов про стиль Меган стало на 216% больше по сравнению с прошлым годом, поэтому именно она и заняла первую строчку. А настоящим хитом в Сети стали ее наряды во время поездки в Южную Африку.

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