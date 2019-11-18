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    Шоу-биз

    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год

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    Меган Маркл и принц Гарри показали разные чувства на фото - Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Меган Маркл и принц Гарри показали разные чувства на фото

    На всех фото Меган и Гарри запечатлены в исторические моменты

    Фотограф Самир Хуссейн, входящий в королевский пул, обнародовал яркие снимки герцогов Сассекских. Все они были сделаны в исторические моменты.

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    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год
    Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год

    «Публика была очень взволнована, наблюдая, как пара едет на карете в сторону Букингемского дворца. Они оба выглядели очень гордыми. Гарри в форме и Меган выглядели поразительно. Эту фотографию сделало то, что они оба повернулись в мою сторону и Меган помахала рукой», – цитирует Insider Самира.

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