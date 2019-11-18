Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год



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Меган Маркл и принц Гарри показали разные чувства на фото

На всех фото Меган и Гарри запечатлены в исторические моменты

Фотограф Самир Хуссейн, входящий в королевский пул, обнародовал яркие снимки герцогов Сассекских. Все они были сделаны в исторические моменты.

«Публика была очень взволнована, наблюдая, как пара едет на карете в сторону Букингемского дворца. Они оба выглядели очень гордыми. Гарри в форме и Меган выглядели поразительно. Эту фотографию сделало то, что они оба повернулись в мою сторону и Меган помахала рукой», – цитирует Insider Самира.

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