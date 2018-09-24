Меган Маркл призналась, что пришила к своей свадебной фате кусочек старой ткани



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Принц Гарри и Меган Маркл

Свадебный наряд Меган Маркл уже успел войти в историю как один из самых законспирированных - фасон и прочие детали держались в секрете до самой церемонии, которая прошла в мае

Всеми секретами создания платья и фаты для королевской невесты креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер смогла поделиться уже позже. Но была одна вещь, о которой не знала даже она.

В документальном фильме «Королева мира», посвященном Елизавете II, Меган Маркл открывает последнюю тайну - кусочек синей ткани, который она сама пришила к фате. Ведь по старой английской традиции на невесте в день свадьбы обязательно должно быть что-то старое, что-то новое, взятое взаймы и голубое.

Это было мое «что-то голубое» - кусочек ткани того самого платья, которое я носила во время нашего первого свидания с Гарри, - поделилась Меган.

Напомним, на создание 5-метровой шелковой фаты, украшенной цветами (символами содружества и штата, в котором родилась Менган Маркл) и колосьями пшеницы, у швей парижской мастерской Givenchy Haute Couture ушло больше времени, чем на само платье, - 500 часов. Каждый цветок мастерицы вышивали шелковыми нитями вручную, а для того, чтобы не повредить ткань и нити, им предписывалось мыть руки каждые 30 минут.





Джерело: Hello!