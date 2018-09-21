Королева заставила Меган Маркл родить ей троих правнуков



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Все могут короли

Ходили слухи, что королева Великобритании Елизавета не искрилась радостью в тот момент, когда ее внук принц Гарри сообщил ей, что собирается взять в жены актрису. Полуафроамериканку, разведенную, в возрасте под 40.

В конце концов, Ее Величество все же смилостивились над юнцом, но при одном условии.

Перед свадьбой невеста должна была пройти обследование, чтобы врачи определились, фертильна ли она. Также королева возжелала, чтобы Маркл заморозила свои яйцеклетки на будущее и родила ей трех правнуков.

Ранее «Скотч» рассказывал, как звезда «Гарри Поттера» пообщалась с духом члена королевской семьи.

Джерело: Табло ID