Принц Гарри попал в неловкую ситуацию на торжественном обеде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В минувший четверг в Кенсингтонском дворце прошел торжественный обед, организованный по случаю выхода кулинарной книги Меган Маркл

Принц Гарри не мог не поддержать супругу и также стал гостем мероприятия. Правда в во время приветствия Захиры Гвахсвала, координатора сообщества Hubb Community Kitchen, внук королевы попал в неловкую ситуацию. Принц потянулся к Захире для традиционных приветственных поцелуев в щеку, а она так и осталась стоять на месте.

Правда Гарри сумел ловко выкрутиться, посмеявшись над своей неуклюжестью и одарив Захиру воздушными поцелуями. Кажется, после этого Меган еще больше влюбилась в принца. Мы уж точно!

Некоторые пользователи отметили, что монарх поступил правильно, не став целовать мусульманскую женщину, так как это нарушает этикет в исламской культуре. Но все же он сумел проявить уважение и сделал это очень мило.

Поддержать герцогиню Сассекскую также приехала и ее мама, Дориа Маркл. К слову, она дала повод для слухов о беременности дочери, которые представители королевской семьи так и не опровергли.









Джерело: graziamagazine.ru