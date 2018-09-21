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    Шоу-биз

    Принц Гарри попал в неловкую ситуацию на торжественном обеде

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    Принц Гарри попал в неловкую ситуацию на торжественном обеде

    В минувший четверг в Кенсингтонском дворце прошел торжественный обед, организованный по случаю выхода кулинарной книги Меган Маркл

    Принц Гарри не мог не поддержать супругу и также стал гостем мероприятия. Правда в во время приветствия Захиры Гвахсвала, координатора сообщества Hubb Community Kitchen, внук королевы попал в неловкую ситуацию. Принц потянулся к Захире для традиционных приветственных поцелуев в щеку, а она так и осталась стоять на месте.

    Правда Гарри сумел ловко выкрутиться, посмеявшись над своей неуклюжестью и одарив Захиру воздушными поцелуями. Кажется, после этого Меган еще больше влюбилась в принца. Мы уж точно!

    Некоторые пользователи отметили, что монарх поступил правильно, не став целовать мусульманскую женщину, так как это нарушает этикет в исламской культуре. Но все же он сумел проявить уважение и сделал это очень мило.

    Поддержать герцогиню Сассекскую также приехала и ее мама, Дориа Маркл. К слову, она дала повод для слухов о беременности дочери, которые представители королевской семьи так и не опровергли.



    Джерело: graziamagazine.ru

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