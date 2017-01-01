Ради замужества Меган Маркл поменяет вероисповедание и получит британское гражданство

Прошлые консервативные правила британской монархии не позволили бы Меган Маркл стать невестой принца Гарри - помешало бы и ее американское гражданство, и опыт предыдущего замужества, и вероисповедание.

К счастью, в последнее время во всех европейских королевствах наметилась тенденция к упрощению этих правил. Так, чтобы стать принцессой Уэльской - такой титул Меган получит после замужества, ей достаточно получить британское гражданство и поменять религию. [READ_MORE] Как стало известно из официального сообщения королевской канцелярии, в



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Прошлые консервативные правила британской монархии не позволили бы Меган Маркл стать невестой принца Гарри - помешало бы и ее американское гражданство, и опыт предыдущего замужества, и вероисповедание.

К счастью, в последнее время во всех европейских королевствах наметилась тенденция к упрощению этих правил. Так, чтобы стать принцессой Уэльской - такой титул Меган получит после замужества, ей достаточно получить британское гражданство и поменять религию.

Как стало известно из официального сообщения королевской канцелярии, в ближайшие месяцы Меган предстоит перейти в англиканскую церковь и креститься. Отец Меган исповедует пресвитерианство, мать - протестанство. Сама Меган, хотя и училась в католической церкви в Лос-Анджелесе, идентифицирует себя как протестант.

Также сообщается, что сразу после вступления в брак с принцем Гарри, Меган получит британское гражданство. "Мисс Меган Маркл будет следовать всем правилам иммиграции", - сообщила канцелярия. При этом пока не уточняется, сохранит ли она свое американское гражданство. Как бы то ни было, гостить в родном Лос-Анджелесе Меган после свадьбы сможет лишь по особенным случаям, в остальное время она будет целиком и полностью занята благотворительной и социальной работой, как и все члены королевского дома.

Отметим, что согласно пресс-релизу дворца, свадьба пройдет в мае 2018 года и все расходы на себя берет королевская семья. Также было объявлено, что в эту пятницу Гарри и Меган исполнят первое совместное обязательство в Ноттингеме.

Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.





Джерело: Hello!