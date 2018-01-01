Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи
- Сьогодні, 17:17
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По информации инсайдеров королева Елизавета ІІ опять недовольна невестой принца Гарри
По мнению королевы Елизаветы II Меган Маркл, которая сейчас привыкает к новому статусу, недостаточно серьезно относится к изучению правил этикета. Глава королевской семьи уже выразила свое неудовольствие, тем что Меган соблюдает не все выданные ей правила.
Однако будущая герцогиня, судя по всему, собирается пойти против королевской воли и нарушить очередное правило. На свадьбе с принцем Гарри, которая состоится 19 мая, бывшая актриса хочет выступить с торжественной речью. Традиционно речи говорят отец жениха и отец невесты, однако если папа Меган не захочет говорить на публику, то инициативу возьмет Маркл.
«Она хочет публично поблагодарить принца Гарри, его семьи и все, кто их поддерживает», — рассказал инсайдер.
Джерело: graziamagazine.ru