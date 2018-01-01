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    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи

    По информации инсайдеров королева Елизавета ІІ опять недовольна невестой принца Гарри
    По мнению королевы Елизаветы II Меган Маркл, которая сейчас привыкает к новому статусу, недостаточно серьезно относится к изучению правил этикета. Глава королевской семьи уже выразила свое неудовольствие, тем что Меган соблюдает не все выданные ей правила. Однако будущая герцогиня, судя по всему,
    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка
    Меган Маркл
    Меган Маркл

    По информации инсайдеров королева Елизавета ІІ опять недовольна невестой принца Гарри

    По мнению королевы Елизаветы II Меган Маркл, которая сейчас привыкает к новому статусу, недостаточно серьезно относится к изучению правил этикета. Глава королевской семьи уже выразила свое неудовольствие, тем что Меган соблюдает не все выданные ей правила.

    Однако будущая герцогиня, судя по всему, собирается пойти против королевской воли и нарушить очередное правило. На свадьбе с принцем Гарри, которая состоится 19 мая, бывшая актриса хочет выступить с торжественной речью. Традиционно речи говорят отец жениха и отец невесты, однако если папа Меган не захочет говорить на публику, то инициативу возьмет Маркл.

    «Она хочет публично поблагодарить принца Гарри, его семьи и все, кто их поддерживает», — рассказал инсайдер.

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    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи
    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи
    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи
    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи
    Своенравная невеста: Меган Маркл собирается нарушить еще одно правило королевской семьи

    Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

    Джерело: graziamagazine.ru

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