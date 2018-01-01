Меган Маркл выбрала наряд, как у пони

Цвет и узор наряда навесты принца Гарри совпал с попоной у пони

Во время официального визита Меган Маркл в Шотландию, невеста принца Гарри выбрала пальто в шотландскую клетку от Burberry, длинные брюки клеш, черную водолазку. При этом в руках она держала сумку на цепочке от Strathberry. Как обычно стильный образ актрисы, однако, обернулся курьезом. Ведь во время общения с местными житлями к будущим супругам



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Меган Маркл

Цвет и узор наряда навесты принца Гарри совпал с попоной у пони

Во время официального визита Меган Маркл в Шотландию, невеста принца Гарри выбрала пальто в шотландскую клетку от Burberry, длинные брюки клеш, черную водолазку. При этом в руках она держала сумку на цепочке от Strathberry.

Как обычно стильный образ актрисы, однако, обернулся курьезом. Ведь во время общения с местными житлями к будущим супругам подвели пони, на котором была попона такой же расцветки, как и пальто Маркл.

Как сообщалось ранее, принц Гарри пригласил выступить на их с Меган Маркл свадьбе популярного британского исполнителя Эда Ширана.

Джерело: Сегодня