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    Меган Маркл выбрала наряд, как у пони

    Цвет и узор наряда навесты принца Гарри совпал с попоной у пони
    Во время официального визита Меган Маркл в Шотландию, невеста принца Гарри выбрала пальто в шотландскую клетку от Burberry, длинные брюки клеш, черную водолазку. При этом в руках она держала сумку на цепочке от Strathberry. Как обычно стильный образ актрисы, однако, обернулся курьезом. Ведь во время общения с местными житлями к будущим супругам
    • Сьогодні, 12:28
    • Розсилка
    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Цвет и узор наряда навесты принца Гарри совпал с попоной у пони

    Во время официального визита Меган Маркл в Шотландию, невеста принца Гарри выбрала пальто в шотландскую клетку от Burberry, длинные брюки клеш, черную водолазку. При этом в руках она держала сумку на цепочке от Strathberry.

    Как обычно стильный образ актрисы, однако, обернулся курьезом. Ведь во время общения с местными житлями к будущим супругам подвели пони, на котором была попона такой же расцветки, как и пальто Маркл.

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    Как сообщалось ранее, принц Гарри пригласил выступить на их с Меган Маркл свадьбе популярного британского исполнителя Эда Ширана.

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    Джерело: Сегодня

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