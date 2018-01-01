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    На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит Эд Ширан

    Подробности о предстоящей свадьбе наследника британского трона - принца Гарри и Меган Маркл появляются каждый день
    Вчера Кенсингтонский дворец объявил время церемонии и программу дня, а сегодня инсайдер журнала Us Weekly сообщил другую интересную деталь. Принц Гарри отправил письмо популярному британскому исполнителю Эду Ширану с просьбой выступить на их с Меган свадьбе. В том, что исполнитель хитов Shape of You и Perfect, которые взорвали практически все
    • Сьогодні, 13:32
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    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Подробности о предстоящей свадьбе наследника британского трона - принца Гарри и Меган Маркл появляются каждый день

    Вчера Кенсингтонский дворец объявил время церемонии и программу дня, а сегодня инсайдер журнала Us Weekly сообщил другую интересную деталь.

    Принц Гарри отправил письмо популярному британскому исполнителю Эду Ширану с просьбой выступить на их с Меган свадьбе.

    В том, что исполнитель хитов Shape of You и Perfect, которые взорвали практически все музыкальные чарты мира, даст согласие на предложение Гарри, можно не сомневаться.

    Еще в декабре прошлого года, после церемонии вручения ему Ордена Британской империи за заслуги в сфере музыки и благотворительности, Эду был задан вопрос - будет ли и хочет ли он выступить на свадьбе принца. Ответ музыканта показал, что он открыт к этому предложению.

    «Конечно, почему нет? Но пока я не получил приглашения», - ответил тогда Эд.

    Отметим, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ждут выступления группы Spice Girls. По сообщениям инсайдеров, участницы коллектива готовы воссоединится и спеть несколько песен.

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