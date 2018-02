На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит Эд Ширан

Подробности о предстоящей свадьбе наследника британского трона - принца Гарри и Меган Маркл появляются каждый день

Вчера Кенсингтонский дворец объявил время церемонии и программу дня, а сегодня инсайдер журнала Us Weekly сообщил другую интересную деталь. Принц Гарри отправил письмо популярному британскому исполнителю Эду Ширану с просьбой выступить на их с Меган свадьбе. В том, что исполнитель хитов Shape of You и Perfect, которые взорвали практически все