Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцогиня Сассекская планирует познакомить малыша с американскими традициями, как и желает, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи принца Гарри

Меган Маркл осталась без помощи матери Дории, которая была вынуждена вернуться домой, в Лос-Анджелес. Однако герцогиня не долго планирует оставаться в одиночестве, в скором времени она отправится в Штаты вслед за матерью.

Как сообщает Cosmopolitan со ссылкой на источник во дворце, Маркл намерена познакомить малыша с американскими традициями как можно раньше.

«Меган привыкла делать все по своему. Она очень сильная женщина и хочет использовать эту силу, чтобы добавить современных веяний в традиционный уклад королевской жизни», - заявил источник.

Он добавил, что для Маркл важно, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи Гарри.