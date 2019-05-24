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    Жизнь

    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская планирует познакомить малыша с американскими традициями, как и желает, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи принца Гарри

    Меган Маркл осталась без помощи матери Дории, которая была вынуждена вернуться домой, в Лос-Анджелес. Однако герцогиня не долго планирует оставаться в одиночестве, в скором времени она отправится в Штаты вслед за матерью.

    Как сообщает Cosmopolitan со ссылкой на источник во дворце, Маркл намерена познакомить малыша с американскими традициями как можно раньше.

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    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США
    Меган Маркл решила отвезти своего первенца в США

    «Меган привыкла делать все по своему. Она очень сильная женщина и хочет использовать эту силу, чтобы добавить современных веяний в традиционный уклад королевской жизни», - заявил источник.

    Он добавил, что для Маркл важно, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи Гарри.

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    Меган Маркл
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