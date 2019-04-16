Меган Маркл стала мамой? Бывший пресс-секретарь Елизаветы II рассказал всю правду о рождении ребенка



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Стоило только Меган Маркл и принцу Гарри объявить о том, что они не будут рожать «в прямом эфире», а сначала переживут это радостное событие узким кругом и только потом сделают его достоянием общественности, - как мировые СМИ начали накалять страсти.

Так, в минувшие выходные некоторые таблоиды со ссылкой на «проверенных» инсайдеров написали, что Меган уже родила, но официально об этом объявят в понедельник. Привести всех в чувство и немного прояснить ситуацию вызвался бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер в эфире австралийского телешоу Today Extra.

«Если вы поверили в такое, вас можно убедить в чем угодно. Мы примерно знаем, когда ребенок должен появиться на свет. Кроме того, Гарри и Меган обозначили довольно ясно, что роды пройдут в приватной обстановке. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они выпустят детали, когда проведут немного времени с ребенком. Роды, как уже было сказано, состоятся в конце апреля - начале мая, так что мы должны попридержать коней хотя бы до этого времени», - отметил Дики Арбитер.

Джерело: Hello!