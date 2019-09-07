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    Жизнь

    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии

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    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи - Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

    Звезда «Форс-мажоров» прибыла в США ради Серены Уильямс

    38-летняя герцогиня Сассекская впервые рассталась с мужем и сыном на длительное время. Меган прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать близкую подругу Серену Уильямс. Теннисистка вышла в финал US Open.

    Меган давно является поклонницей Серены. Как говорят в окружении Маркл, это решение спонтанное и было принято в последнюю минуту.

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    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии
    Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии

    Маркл подумывала о поездке в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу, с тех пор как Серена выиграла четвертьфинал на этой неделе. Однако бывшая актриса до последнего сомневалась, понимая, что заграничный вояж без мужа и сына вызовет общественный резонанс.

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    актриса Меган Маркл
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