Меган Маркл улетела в США, бросив мужа и сына в Британии



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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Звезда «Форс-мажоров» прибыла в США ради Серены Уильямс

38-летняя герцогиня Сассекская впервые рассталась с мужем и сыном на длительное время. Меган прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать близкую подругу Серену Уильямс. Теннисистка вышла в финал US Open.

Меган давно является поклонницей Серены. Как говорят в окружении Маркл, это решение спонтанное и было принято в последнюю минуту.

Маркл подумывала о поездке в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу, с тех пор как Серена выиграла четвертьфинал на этой неделе. Однако бывшая актриса до последнего сомневалась, понимая, что заграничный вояж без мужа и сына вызовет общественный резонанс.