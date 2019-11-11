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    Шоу-биз

    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере

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    <p>Актриса и 54-летний режиссер Пол Андерсон воспитывают двух дочерей:</p> <div></div> - Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере

    Актриса и 54-летний режиссер Пол Андерсон воспитывают двух дочерей:

    Из-за дочерей звезда с мужем больше не могут заниматься сексом в постели

    43-летняя Мила Йовович откровенно рассказала, как изменилась ее личная жизнь после рождения детей.

    Актриса и 54-летний режиссер Пол Андерсон воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел. В скором времени у пары появится еще один ребенок.

    «Когда мы с Полом работаем, не видим детей до вечера, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью», – рассказала Мила в подкасте Виолет Бенсон.

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    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере
    Мила Йовович рассказала, как забеременела в пещере

    Именно поэтому супругам и пришлось искать альтернативу сексу в кровати. Теперь они раз в неделю устраивают себе романтические свидания в отелях.

    Влюбленные нашли и еще один способ побыть наедине. «У нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь там свечи и разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви. Так я забеременела вторым ребенком», – призналась звезда «Пятого элемента».

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