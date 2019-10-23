Меган Маркл впервые после громкого скандала вышла в свет (фото)



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Меган Маркл

Супруга принца Гарри приняла участие в открытие саммита One Young World 2019

38-летняя Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после выхода скандального документального фильма на ITV. Герцогиня рассказала о том, что подвергается давлению и гонениям. Она отметила, что не ожидала такого натиска, несмотря на предупреждения друзей.

Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала длинное фиолетовое платье, которое она носила на шестом месяце беременности. Образ дополнили туфли-лодочки от Manolo Blahnik за £540 и несколько драгоценных украшений.