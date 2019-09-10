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    Жизнь

    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)

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    <p>Джессика Малруни и Меган Маркл</p> <p>instagram.com/jessicamulroney</p> - Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)

    Джессика Малруни и Меган Маркл

    instagram.com/jessicamulroney

    Оказалось, что в Америке у герцогини есть крестная дочь

    38-летняя Меган Маркл стала мамой еще до того, как родила сына 34-летнему принцу Гарри. У бывшей актрисы есть лучшая подруга топ-стилист Джессика Малруни. Именно она помогала Меган организовывать свадьбу с Гарри. Теперь же стало известно, что девушек связывает нечто большее, чем просто дружба. У Джессики есть дочь Изабель, крестной мамой которой стала герцогиня Сассекская.

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    Меган Маркл и Изабель Малруни instagram.com/jessicamulroney
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)
    Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)

    Еще до встречи с британским монархом Меган мечтала стать мамой маленькой принцессе. По словам источников, Маркл обожает крестницу и даже после переезда в Англию продолжает поддерживать с ней общение.

    Именно Изабель называют причиной частых визитов Меган в США. Недавно герцоги Сассекские вовсе задумались о покупке дома в Америке.

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    Меган Маркл
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