Меган Маркл все это время скрывала крестную дочь (фото)



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Джессика Малруни и Меган Маркл instagram.com/jessicamulroney

Оказалось, что в Америке у герцогини есть крестная дочь

38-летняя Меган Маркл стала мамой еще до того, как родила сына 34-летнему принцу Гарри. У бывшей актрисы есть лучшая подруга топ-стилист Джессика Малруни. Именно она помогала Меган организовывать свадьбу с Гарри. Теперь же стало известно, что девушек связывает нечто большее, чем просто дружба. У Джессики есть дочь Изабель, крестной мамой которой стала герцогиня Сассекская.

Еще до встречи с британским монархом Меган мечтала стать мамой маленькой принцессе. По словам источников, Маркл обожает крестницу и даже после переезда в Англию продолжает поддерживать с ней общение.

Именно Изабель называют причиной частых визитов Меган в США. Недавно герцоги Сассекские вовсе задумались о покупке дома в Америке.