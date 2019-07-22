Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти



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Меган Маркл и Елизавета ІІ

Источник уверен, что монархиня может положиться только на герцогиню

Елизавета II решила приготовить сюрприз ко дню рождения Меган и пригласила ее в одну из своих закрытых резиденций. Известно, что это один из любимых домов королевы, и этот жест определенно показывает расположение к супруге младшего внука.

Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт даже полагает, что Маркл исполнит последнюю волю Ее Величества после смерти. По его словам, монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Гарри и Уильям были немногими публичными персонами Букингемского дворца, но и им не особенно удавалось полностью расположить к себе британцев.

С появлением Меган интерес жителей страны ко двору вновь возрос. Эварт уверен, именно этого и хотела всегда королева – чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе и молодому поколению.

«Большая часть популярности британской монархии – заслуга королевы. Будет ли ее сын так же популярен, как и она? Навряд ли», – приводит слова эксперта Express.