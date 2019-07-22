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    Жизнь

    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти

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    Меган Маркл и Елизавета ІІ - Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл и Елизавета ІІ

    Источник уверен, что монархиня может положиться только на герцогиню

    Елизавета II решила приготовить сюрприз ко дню рождения Меган и пригласила ее в одну из своих закрытых резиденций. Известно, что это один из любимых домов королевы, и этот жест определенно показывает расположение к супруге младшего внука.

    Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт даже полагает, что Маркл исполнит последнюю волю Ее Величества после смерти. По его словам, монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Гарри и Уильям были немногими публичными персонами Букингемского дворца, но и им не особенно удавалось полностью расположить к себе британцев.

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    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти
    Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти

    С появлением Меган интерес жителей страны ко двору вновь возрос. Эварт уверен, именно этого и хотела всегда королева – чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе и молодому поколению.

     «Большая часть популярности британской монархии – заслуга королевы. Будет ли ее сын так же популярен, как и она? Навряд ли», – приводит слова эксперта Express.

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    Меган Маркл семья
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