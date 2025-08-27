Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу

Фронтмен гурту «Антитіла» хоче, аби нардепка відповіла за свої слова щодо його служби в ЗСУ

Військовослужбовець, музикант Тарас Тополя буде судитися з народною депутаткою Мар’яною Безуглою. Причиною стали її публічні заяви про нібито «фейкову мобілізацію» співака та використання служби у ЗСУ для піару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю 38-річного музиканта виданню Oboz.ua.

Конфлікт між сторонами виник у червні цього року, коли під час російського обстрілу було зруйновано квартиру Тополі в столиці. Тоді Безугла у соцмережах заявила, що це «карма» за «нещиру» військову службу артиста. Сам музикант назвав такі слова наклепом і організував символічний збір коштів «на психіатричну допомогу» для депутатки.

Тоді вдалось зібрати понад пів мільйона гривень. Однак після відмови Безуглої, Тополя спрямував гроші на підтримку дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону.

Сума, яку зібрали музиканти для лікування нардепки скриншот: банка Монобанку, яку відкрили артисти

В новому інтерв'ю Тополя наголосив, що Безугла має понести юридичну відповідальність за поширення неправдивої інформації. Позов уже подано до суду. Співак зазначив, що очікує на справедливе рішення та публічне спростування образливих тверджень.

«Я ділюся цим уперше – мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді», – заявив Тополя.

На момент написання новини на «Главкомі» Мар’яна Безугла публічно не відреагувала на позов до суду від Тараса Тополі.

Нардепка Мар’яна Безугла у Верховній Раді фото: Facebook/bezuhlamariana

Про військову службу Тараса Тополі

Фронтмен гурту «Антитіла», ще до початку повномасштабної війни вступив до сил територіальної оборони ЗС України разом із музикантами свого колективу. У червні 2022 року вони офіційно були мобілізовані до 130-го батальйону ТрО Києва та вирушили виконувати бойові завдання на схід країни. Учасники гурту «Антитіла» служили на Харківщині й Донеччині, де брали участь у бойових операціях. Зокрема під час звільнення Харківської області.

Після року служби Тополя повернувся до активної громадської та культурної діяльності, проте він і нині залишається військовослужбовцем. Артист постійно наголошує, що його місія – не лише на сцені, а й у війську.

Тарас Тополя (праворуч) та учасники гурту «Антитіла» в ЗСУ фото: Facebook/antytilaofficial

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що чиновниця Інна Солодка, яка потрапила у скандал через одну з пісень гурту «Антитіла», була призначена заступницею міністра соцполітики. Тим часом Верховна Рада провалила голосування за відсторонення Мар'яни Безуглої із засідань.