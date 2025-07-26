Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді

Чиновниця Інна Солодка, яка потрапила у скандал через пісню, призначена заступницею Міністра соцполітики

Кабінет Міністрів України 25 липня призначив Інну Солодку на посаду заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України. У 2023 році Солодка опинилася в центрі медійного скандалу через кавер-версію на пісню гурту «Антитіла» – «Фортеця Бахмут». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Інна Солодка, яка до цього працювала державним секретарем Міністерства охорони здоров’я, виконала власну інтерпретацію композиції на тлі кадрів з оригінального кліпу. Відео під назвою «Інна Sweety & Антитіла – Фортеця Бахмут», яке виявила журналістка Любов Величко, викликало хвилю критики. Частина суспільства вважала це використанням війни для особистого піару, а гурт «Антитіла» спочатку заявив, що дозвіл на використання їхнього матеріалу не давався, і закликав поскаржитися на відео. Наразі ролик недоступний.

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Пізніше соліст «Антитіл» Тарас Тополя прокоментував ситуацію, пояснивши, що Солодка зверталася до гурту за фонограмою пісні, маючи на меті зробити особисте привітання для свого чоловіка, який захищає Україну в Бахмуті. За його словами, гурт погодився надати аудіоматеріал, а сам Тополя записав для захисника слова підтримки. Водночас музикант наголосив, що гурт не брав участі у створенні чи поширенні відео.

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Сама Інна Солодка також висловилася про ситуацію, зазначивши, що ролик був особистим подарунком її чоловіку, який з початку повномамасштабного вторгнення служить у ЗСУ та боронить Бахмут. Саме тому вибір композиції був для неї символічним.

Інна Солодка має юридичну освіту, здобуту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого (2001 рік), а також ступінь магістра з менеджменту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2024 рік). Упродовж кар’єри вона обіймала низку посад у Мін’юсті, Вищій раді юстиції, Держгеокадастрі та МОЗ. З грудня 2019 по березень 2024 року працювала державним секретарем Міністерства охорони здоров’я.

Це призначення відбулося в рамках трансформації Кабінету Міністрів. 17 липня Міністерство національної єдності було розформовано та об'єднано з Мінсоцполітики. Це відомство проіснувало менше року.

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