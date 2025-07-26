Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
Інна Солодка має юридичну освіту
фото: скріншот

Чиновниця Інна Солодка, яка потрапила у скандал через пісню, призначена заступницею Міністра соцполітики

Кабінет Міністрів України 25 липня призначив Інну Солодку на посаду заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України. У 2023 році Солодка опинилася в центрі медійного скандалу через кавер-версію на пісню гурту «Антитіла» – «Фортеця Бахмут». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Інна Солодка, яка до цього працювала державним секретарем Міністерства охорони здоров’я, виконала власну інтерпретацію композиції на тлі кадрів з оригінального кліпу. Відео під назвою «Інна Sweety & Антитіла – Фортеця Бахмут», яке виявила журналістка Любов Величко, викликало хвилю критики. Частина суспільства вважала це використанням війни для особистого піару, а гурт «Антитіла» спочатку заявив, що дозвіл на використання їхнього матеріалу не давався, і закликав поскаржитися на відео. Наразі ролик недоступний.

Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді фото 1
скріншот

Пізніше соліст «Антитіл» Тарас Тополя прокоментував ситуацію, пояснивши, що Солодка зверталася до гурту за фонограмою пісні, маючи на меті зробити особисте привітання для свого чоловіка, який захищає Україну в Бахмуті. За його словами, гурт погодився надати аудіоматеріал, а сам Тополя записав для захисника слова підтримки. Водночас музикант наголосив, що гурт не брав участі у створенні чи поширенні відео.

4 фото
На весь екран
скрнішот

Сама Інна Солодка також висловилася про ситуацію, зазначивши, що ролик був особистим подарунком її чоловіку, який з початку повномамасштабного вторгнення служить у ЗСУ та боронить Бахмут. Саме тому вибір композиції був для неї символічним.

Інна Солодка має юридичну освіту, здобуту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого (2001 рік), а також ступінь магістра з менеджменту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2024 рік). Упродовж кар’єри вона обіймала низку посад у Мін’юсті, Вищій раді юстиції, Держгеокадастрі та МОЗ. З грудня 2019 по березень 2024 року працювала державним секретарем Міністерства охорони здоров’я.

Це призначення відбулося в рамках трансформації Кабінету Міністрів. 17 липня Міністерство національної єдності було розформовано та об'єднано з Мінсоцполітики. Це відомство проіснувало менше року.

Нагадаємо, в уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін

Читайте також:

Теги: Міністерство соціальної політики кадрові зміни скандал Тарас Тополя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепка звернула увагу на кандидатуру Єрмака
Безугла назвала ідеального прем'єра
27 червня, 23:07
Олександр Алфьоров очолив Український інституту національної пам’яті
Історик та офіцер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті
27 червня, 22:21
Організатори фестивалю заявили, що були шоковані подією
Британський гурт зі сцени побажав смерті ЦАХАЛу
1 липня, 05:18
Іщенко пішов з посади керівника ДАЗВ, Кравчук став головою Державної служби морського транспорту
Кадрова чистка в уряді: перелік змін
2 липня, 14:04
Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС
Вибух на АЗС біля Житомира, позбавлення Онуфрія громадянства. Головне за 2 липня
2 липня, 21:12
Сама ж перекладачка висловила «велике здивування» ситуацією
Шпигунський скандал у Єврокомісії: перекладачку звільнили за підозрою у роботі на Москву
10 липня, 06:30
За звільнення премʼєр-міністра України проголосували 261 народний депутат
Рада відправила Шмигаля у відставку
16 липня, 15:14
Король Чарльз прийматиме Трампа у Британії
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
14 липня, 13:15
У США новий скандал навколо Епштейна і Трампа
Скандал із листом до Епштейна: Маск виступив на захист Трампа
18 липня, 08:18

Політика

Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника
Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
Що очікує Україну в наступному опалювальному сезоні? Прогноз Міненерго
Що очікує Україну в наступному опалювальному сезоні? Прогноз Міненерго
«Наші рятувальники – герої». Залужний написав щемливий допис після нічного обстрілу
«Наші рятувальники – герої». Залужний написав щемливий допис після нічного обстрілу
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
33K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6086
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5370
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua