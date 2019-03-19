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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди

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    Кайли Дженнер 

    Молодой маме нравится разговаривать с малышкой

    21-летняя Кайли Дженнер, которую недавно Forbes признал самым юным миллиардером за всю историю, радует армию из 129 млн подписчиков в Instagram не только снимками роскошной жизни, но и фото с годовалой дочерью Сторми. Недавно звезда реалити-шоу опубликовала фото и видео с малышкой. Кайли Дженнер примерила черное боди, а годовалую Сторми одела в леопардовое боди с открытой спиной.

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    Видео знаменитость подписала словами: «Люблю наши маленькие разговоры».

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    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

    Подписчики впервые услышали, как Сторми общается с мамой. Фото на батуте с дочкой Кайли Дженнер прокомментировала фразой: «Моя малышка приклеилась ко мне, как клей». Фанаты звезды были очарованы кадрами и называли их «милыми». Некоторые подписчики заподозрили Кайли Дженнер в беременности, а сестра Хлои Кардашян прокомментировала видео словами: «Я просто таю! Не могу дождаться». Подписчики предположили, что знаменитость не может дождаться, когда заговорит её дочь Тру, которой в апреле исполнится один год .

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала годовалую дочь в леопардовом боди

    Недавно Кайли Дженнер заподозрила своего возлюбленного Тревиса Скотта в измене. Рэперу пришлось отменять концерты и удалять свой аккаунт в Instagram, чтобы доказать свою невиновность. Он не считает переписку с другими девушками, которую обнаружила Кайли Дженнер, обманом и изменой. Миллиардерша решила сохранить отношения с рэпером ради дочери Сторми. Позже Кайли Дженнер помирилась и с Джордин Вудс, которую во время скандала не только бойкотировала в социальных сетях, но и выгнала из своего дома.

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