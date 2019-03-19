Леонардо Ди Каприо показал постер к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»



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Леонардо Ди Каприо

Девятая киноработа знаменитого режиссера выйдет в июле 2019 года

Леонардо Ди Каприо заинтриговал подписчиков, опубликовав первый постер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Фотографию актер лаконично подписал: «Голливуд. 1969». На постере Ди Каприо изображен с Брэдом Питтом. Снимок подтвердил дату премьеры - девятый фильм известного режиссера выйдет в июле 2019 года.

Ранее актер радовал поклонников кадрами из фильма «Однажды в Голливуде», где он с Брэдом Питтом сидит в баре, прыгает с ружьем и танцует на съемочной площадке. Сюжет «Однажды в Голливуде» будет разворачиваться в важное для американского кинематографа время - в 1969 году, когда волна новых режиссеров пытается снимать фильмы не по установленным правилам. Леонардо Ди Каприо сыграет представителя старой школы Рика Далтона, а Брэд Питт исполнит роль его дублера.

Помимо Ди Каприо и Питта, в фильме снялись звезды Голливуда Аль Пачино, Курт Рассел, Майкл Мэдсен и Марго Робби. Актриса исполнила роль Шэрон Тейт, которую жестоко убили последователи культа серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Из-за этой детали фанаты уверены, что фильм получится «кровавым», что является визитной карточкой Квентина Тарантино. Фанаты также заметили поразительное сходство Марго Робби с Шэрон Тейт.