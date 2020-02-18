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    Шоу-биз

    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен

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    Популярный украинский певец Макс Барских - Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Популярный украинский певец Макс Барских
    Фото: пресс-служба

    Данные предоставил авторитетный музыкальный портал, еженедельно публикующий музыкальные чарты, составляющиеся на основе ротаций композиций в эфире сотен радиостанций по всему миру

    За неделю до релиза клипа, песня Макса Барских «Лей, не жалей» поднялась на вершину радио чарта СНГ TopHit и уже две недели подряд удерживает позицию самой популярной песни на всех языках. Ближайший англоязычный конкурент «Лей, не жалей» - трек американца The Weeknd - «отстаёт» на 12 000 ротаций.

    «Музыкальный рынок сегодня устроен таким образом, что у каждой платформы есть свои герои и часто они не пересекаются между собой. У диджитал они одни, на радио - другие, в гастрольной жизни - третьи. Уникальность Макса Барских в том, что он сочетает в себе все эти составляющие успеха ни один год подряд» - говорит Анна Козырева, Руководитель Топ Хит Украина.

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    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен
    Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен

    «Лей, не жалей» - первый сингл из нового альбома музыканта «1990», релиз которого будет впервые проходить на концертах в рамках второго мирового тура артиста Nezemnaya2020.

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