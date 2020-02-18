Новый сингл Макса Барских возглавил чарт популярных песен



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Популярный украинский певец Макс Барских Фото: пресс-служба

Данные предоставил авторитетный музыкальный портал, еженедельно публикующий музыкальные чарты, составляющиеся на основе ротаций композиций в эфире сотен радиостанций по всему миру

За неделю до релиза клипа, песня Макса Барских «Лей, не жалей» поднялась на вершину радио чарта СНГ TopHit и уже две недели подряд удерживает позицию самой популярной песни на всех языках. Ближайший англоязычный конкурент «Лей, не жалей» - трек американца The Weeknd - «отстаёт» на 12 000 ротаций.

«Музыкальный рынок сегодня устроен таким образом, что у каждой платформы есть свои герои и часто они не пересекаются между собой. У диджитал они одни, на радио - другие, в гастрольной жизни - третьи. Уникальность Макса Барских в том, что он сочетает в себе все эти составляющие успеха ни один год подряд» - говорит Анна Козырева, Руководитель Топ Хит Украина.

«Лей, не жалей» - первый сингл из нового альбома музыканта «1990», релиз которого будет впервые проходить на концертах в рамках второго мирового тура артиста Nezemnaya2020.