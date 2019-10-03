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    Жизнь

    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)

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    Меган Маркл и принц Гарри - Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Меган Маркл и принц Гарри

    38-летняя Меган Маркл оказалась в центре внимания публики

    Герцоги Сассекские в городке Тембиса встретились с местными бизнесменами и молодежью. Герцоги обсудили с ними проблемы безработицы в регионе.  Меган выбрала легкое белое платье-рубашку с поясом и нюдовые туфли на шпильке. Избранница британского принца распустила волосы, украсила руку браслетом.

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    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
    Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)

    К радости папарацци, брюнетка неожиданно засветила интимную часть одежды. Журналисты заметили, что под платье она надела кружевную комбинацию. Пикантная деталь попала в объективы камер, но Меган сохраняла невозмутимость.

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    Меган Маркл
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