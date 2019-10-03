Модный конфуз: Меган Маркл засветила белье под платьем (фото)
Меган Маркл и принц Гарри
38-летняя Меган Маркл оказалась в центре внимания публики
Герцоги Сассекские в городке Тембиса встретились с местными бизнесменами и молодежью. Герцоги обсудили с ними проблемы безработицы в регионе. Меган выбрала легкое белое платье-рубашку с поясом и нюдовые туфли на шпильке. Избранница британского принца распустила волосы, украсила руку браслетом.
К радости папарацци, брюнетка неожиданно засветила интимную часть одежды. Журналисты заметили, что под платье она надела кружевную комбинацию. Пикантная деталь попала в объективы камер, но Меган сохраняла невозмутимость.
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