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    Шоу-биз

    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер

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    Тревис Скотт и Кайли Дженнер - Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт и Кайли Дженнер

    После скандала вокруг Хлои Кардашян, Джордин Вудс и Тристана Томпсона миллиардерша сомневается в преданности возлюбленного

    Кайли Дженнер обвинила возлюбленного Тревиса Скотта в измене. Миллиардерша прочитала переписки рэпера и разозлилась, ведь сообщения выглядели «чрезмерно дружелюбными» для малознакомых девушек. Рэпер решил действовать кардинально - он удалил свой Instagram-аккаунт. Нет переписок, нет проблем.

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    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер
    Тревис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер

    Сам Тревис Скотт утверждает, что это был невинный флирт, не более того. Музыкант пытается доказать свою верность Кайли Дженнер. Во время одного из концертов он назвал свою возлюбленную женой.

    Рэпер не перестаёт гастролировать, но после выступлений летает домой к Кайли, чтобы вымолить у неё прощения. Как сообщают инсайдеры порталу TMZ, Кайли Дженнер держится на расстоянии от возлюбленного и отвлекает себя шоппингом и общением с сестрами. Тревис Скотт думает восстановить аккаунт в Instagram сразу же, как только Кайли простит его.

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
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