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    Шоу-биз

    Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет с Мерилином Мэнсоном

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    Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет с Мерилином Мэнсоном

    Мэрилин и Дита поженились в ноябре 2005 года после пятилетнего романа

    50-летний певец Мерилин Мэнсон и его бывшая жена, королева бурлеска, 46-летняя Дита фон Тиз в прошедшую пятницу были замечены вместе на показе осенне-зимней коллекции марки Libertine в Лос-Анджелесе. Пара, которая развелась в 2006 году, выглядела довольно счастливой. Некоторые пользователи сети даже предположили, что знаменитости снова сошлись. Звезды с радостью позировали фотографам вместе и даже выбрали наряды в одном стиле.

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    Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет с Мерилином Мэнсоном
    Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет с Мерилином Мэнсоном
    Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет с Мерилином Мэнсоном

    Дита появилась на шоу в черном платье, украшенном цветами из кристаллов и бисера. Традиционная прическа селебрити - в духе старого Голливуда, и макияж с любимой красной помадой завершили женственный образ танцовщицы.

    Напомним, Мэрилин и Дита поженились в ноябре 2005 года после пятилетнего романа, но она подала на развод в декабре 2006-го.

     

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
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