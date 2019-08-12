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    Жизнь

    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения

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    Меган Маркл и принц Гарри - Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Меган Маркл и принц Гарри

    Неизвестные подставили герцогиню Сассекскую и распространяли лекарство от лишнего веса от ее имени.

    Имя супруги принца Гарри Меган Маркл было использовано неизвестной компанией в мошеннических целях. Преступники были намерены продать средство для похудения, используя имя герцогини.

    Согласно данным, фальсифицированная информация была размещена на нескольких интернет-ресурсах. Целью предприятия была реклама так называемых «Таблеток Меган», которые якобы изобрела сама супруга принца Гарри. В описании к продукту указывалось, что данное средство поможет сбросить лишний вес без изнуряющих диет и спортивных упражнений.

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    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения
    Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения

    Более того, злоумышленники опубликовали поддельное интервью с Меган Маркл, в котором попытались убедить будущего потребителя в том, что герцогиня Сассекская устала соответствовать голливудским стандартам и в течение десяти лет искала подходящие ингредиенты для собственного «чудо-средства».

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    Меган Маркл
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