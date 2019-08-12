Мошенники наживались на имени Меган Маркл при продаже таблеток для похудения



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Меган Маркл и принц Гарри

Неизвестные подставили герцогиню Сассекскую и распространяли лекарство от лишнего веса от ее имени.

Имя супруги принца Гарри Меган Маркл было использовано неизвестной компанией в мошеннических целях. Преступники были намерены продать средство для похудения, используя имя герцогини.

Согласно данным, фальсифицированная информация была размещена на нескольких интернет-ресурсах. Целью предприятия была реклама так называемых «Таблеток Меган», которые якобы изобрела сама супруга принца Гарри. В описании к продукту указывалось, что данное средство поможет сбросить лишний вес без изнуряющих диет и спортивных упражнений.

Более того, злоумышленники опубликовали поддельное интервью с Меган Маркл, в котором попытались убедить будущего потребителя в том, что герцогиня Сассекская устала соответствовать голливудским стандартам и в течение десяти лет искала подходящие ингредиенты для собственного «чудо-средства».

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