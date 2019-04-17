Муж Сальмы Хайек пожертвует 100 млн евро для собора Парижской Богоматери

Миллионы людей по всему миру, включая знаменитостей, были поражены пожаром в соборе Парижской Богоматери

Многие голливудские звёзды отреагировали на этот шокирующий инцидент и заявили, что будут молиться за сохранность бесценного памятника архитектуры. К счастью, нашлись и те, кто молитвам и словам предпочёл материальную помощь. Среди таких меценатов оказался супруг Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино.

В заявлении, полученном французским изданием Le Figaro, Пино сказал следующее:

«Мы с отцом решили выделить 100 млн евро для реконструкции Нотр-Дама».

Франсуа-Анри Пино был первый, кто объявил о столь щедром пожертвовании. К счастью, у него есть для этого все возможности: муж Сальмы Хайек владеет целым рядом таких модных брендов, как Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney, Saint Laurent и Balenciaga. По данным Billionaires Index, состояние отца Пино оценивается в 37 млрд долларов.

Сама актриса в социальных сетях также выразила шок от пожара в Соборе: «Как и многие другие, я испытываю невыразимую грусть, глядя на то, как красота Нотр-Дама обращается в пепел и дым. Я люблю тебя, Париж».

Стоит отменить, что последние новости о соборе Парижской Богоматери вселяют уверенность, что он вовсе не утерян для мира. Пожарные профессионально выполняли свою работу, благодаря чему каменная конструкция собора сохранилась, огонь не затронул интерьер, не сгорели даже стулья, и реконструкцию здания смогут начать уже в ближайшее время.

Напомним, что не осталась в стороне и семья Антуана Арно. Супруг Натальи Водяновой пожертвовал €200 миллионов на восстановление Нотр-Дама.