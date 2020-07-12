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    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу

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    Супермодель Белла Хадид - Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    Супермодель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Модель вдохновила поклонников

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость демонстрирует свое тело с разных ракурсов в саду на территории своего дома. На ней — бикини коричневого цвета, повязанный на голову платок, золотистая подвеска и небольшие серьги. Публикация набрала больше 1,5 миллиона лайков.

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    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    Cамая красивая женщина в бикини приняла опасную позу
    instagram.com/bellahadid/

    Поклонников вдохновил внешний вид Хадид. «Ты — моя мотивация», «Земная богиня», «Я плачу, ты просто идеальна, люблю тебя», «Боже, это тело мечты», «Спасибо, что показываешь миру, как выглядит палестинская красота! Мы тобой гордимся», — комментировали они.

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    знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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