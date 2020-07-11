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    Жизнь

    Жена Уилла Смита подтвердила, что завела любовника с разрешения мужа

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    Певец Аугуст Алсина с Джадой Пинкетт-Смит &mdash; женой Уилла Смита - Жена Уилла Смита подтвердила, что завела любовника с разрешения мужа
    Певец Аугуст Алсина с Джадой Пинкетт-Смит — женой Уилла Смита

    По словам Джады, отношения с Уиллом были остановлены на неопределенный срок

    Жена Уилла Смита решилась на серьезные и откровения и подтвердила слухи, исходя из которых она завела любовника с согласия мужа. 48-летняя Джада Пинкетт-Смит рассказала, что в течение многих лет была в отношениях с 27-летним певцом Августом Алсиной. Тем не менее, в это время в ее отношениях с мужем были не самые лучшие времена, и они решили взять паузу. По словам Джады, отношения с Уиллом были остановлены на неопределенный срок, в тот момент она начала испытывать чувства к Августу, и об этом также знал ее супруг.

    «Август, вероятно, пытался вынести это на публику, потому что он воспринял как «разрешение» то, что мы расстались на хорошей ноте. Он хотел показать, что он не разлучник, он таковым и не был». - призналась Джада Пинкетт-Смит.

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