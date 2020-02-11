Надежда Савченко искупалась в Северном ледовитом океане в длинном красном платье (видео)



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Скриншот из видео Надежды Савченко

Бывшая депутатка отметила: «Если ты на краю света, то не теряй момент!»

Экс-депутатка Верховной Рады Надежда Савченко искупалась в Северном ледовитом океане в длинном красном платье. Соответствующее видео она выложила в своем Фейсбуке.

«Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан», - так Савченко подписала свое видео.

Отметим, что в августе 2019 году Надежда в зеленом платье поплавала в холодном Балтийском море.

Савченко на берегу Балтийского моря

«Холодная вода наполняет силой», - написала тогда Савченко.

Впоследствии в сентябре 2019 Савченко опубликовала кадры, где она плещется в море и позирует на скалах в длинном бирюзовом сарафане.

Савченко в Адриатическом море

«Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своей разнообразия », - подписала кадры Савченко.

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