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    Жизнь

    Надежда Савченко искупалась в Северном ледовитом океане в длинном красном платье (видео)

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    <p>Скриншот из видео Надежды Савченко</p> <div></div> - Надежда Савченко искупалась в Северном ледовитом океане в длинном красном платье (видео)

    Скриншот из видео Надежды Савченко

    Бывшая депутатка отметила: «Если ты на краю света, то не теряй момент!»

    Экс-депутатка Верховной Рады Надежда Савченко искупалась в Северном ледовитом океане в длинном красном платье. Соответствующее видео она выложила в своем Фейсбуке.

    «Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан», - так Савченко подписала свое видео.

    Отметим, что в августе 2019 году Надежда в зеленом платье поплавала в холодном Балтийском море.

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    Савченко на берегу Балтийского моря

    «Холодная вода наполняет силой», - написала тогда Савченко.

    Впоследствии в сентябре 2019 Савченко опубликовала кадры, где она плещется в море и позирует на скалах в длинном бирюзовом сарафане.

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    Савченко в Адриатическом море

     «Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своей разнообразия », - подписала кадры Савченко.

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    Надежда Савченко
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