Надежда Савченко рассказала о предложениях выйти замуж



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Предложения руки и сердца экс-нардепу делают мужчины разного социального статуса

Скандальная экс-нардеп Надежда Савченко рассказала о предложениях о замужестве в интервью ведущей передачи «Светская жизнь» Кате Осадчей.

«Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», - призналась она.

Затем Савченко перечислила всех, кто зовет ее замуж и выдала их, как на духу. Так, по ее словам, это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята-рабочие, и даже строители. Как подчеркнула Савченко, одним словом, большой набор.

«Но пока мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор нахожусь под судом, напомню, за якобы совершение террористического акта. Поэтому пока мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою довольно непростую судьбу», – подытожила Савченко.

Джерело: 1plus1.ua