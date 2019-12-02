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    Надежда Савченко рассказала о предложениях выйти замуж

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    Надежда Савченко рассказала о предложениях выйти замуж

    Предложения руки и сердца экс-нардепу делают мужчины разного социального статуса

    Скандальная экс-нардеп Надежда Савченко рассказала о  предложениях о замужестве в интервью ведущей передачи «Светская жизнь» Кате Осадчей.

    «Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», - призналась она.

    Затем Савченко перечислила всех, кто зовет ее замуж и выдала их, как на духу. Так, по ее словам, это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята-рабочие, и даже строители.  Как подчеркнула Савченко, одним словом, большой набор.

    «Но пока мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор нахожусь под судом, напомню, за якобы совершение террористического акта. Поэтому пока мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою довольно непростую судьбу», – подытожила Савченко.

    Джерело: 1plus1.ua

    телевидение Надежда Савченко военные
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