Субота, 21 листопада 2026 року, мине під впливом Місяця в Овні. В астрологічній традиції таке положення пов'язують із рішучістю, активністю, прагненням до самостійності та бажанням швидше переходити від задумів до дій. Після емоційнішого періоду Місяця у Рибах може з'явитися потреба чіткіше визначити власні пріоритети, відстояти позицію або взяти ініціативу у свої руки.

Сонце перебуватиме в останніх градусах Скорпіона, наближаючись до переходу у Стрільця, який відбудеться наступного дня. Такий період символічно пов'язують із підбиттям проміжних підсумків і переосмисленням попередніх рішень. Водночас не варто плутати рішучість із поспіхом: надмірна прямолінійність може ускладнити спілкування, особливо якщо йдеться про близьких людей або спільні плани.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуває у Скорпіоні, а Місяць – в Овні. Меркурій у Скорпіоні символічно акцентує увагу на глибокому аналізі, уважності до деталей і прагненні докопатися до суті. Венера у Терезах пов'язана з пошуком рівноваги у стосунках, дипломатією та необхідністю враховувати інтереси інших людей.

Марс і Юпітер перебувають у Леві, що в астрологічній символіці асоціюється з амбіціями, творчою ініціативою та прагненням до визнання. Сатурн і Нептун рухаються ретроградно Овном, Уран – ретроградно Близнюками. Плутон продовжує прямий рух Водолієм. Положення планет наведено для тропічного геоцентричного зодіаку орієнтовно на 14:00 за київським часом: Сонце – 29° Скорпіона, Місяць – 17° Овна, Меркурій – 10° Скорпіона, Венера – 24° Терезів, Марс – 28° Лева, Юпітер – 26° Лева, Сатурн – 8° Овна, Уран – 4° Близнюків, Нептун – 2° Овна, Плутон – 3° Водолія.

Головні аспекти та їхнє символічне значення

21 листопада немає точних мажорних аспектів між основними планетами. Водночас загальний астрологічний фон визначають тривалі планетарні взаємодії, які залишаються активними протягом цього періоду:

Трин Урана з Плутоном. Тривалий гармонійний аспект, який в астрологічній традиції пов'язують із масштабними змінами, оновленням підходів і пошуком нових можливостей. Його символічний вплив не обмежується одним днем.

Тривалий гармонійний аспект, який в астрологічній традиції пов'язують із масштабними змінами, оновленням підходів і пошуком нових можливостей. Його символічний вплив не обмежується одним днем. Секстиль Нептуна з Плутоном. Тривалий аспект, який традиційно пов'язують із переосмисленням цінностей, трансформацією переконань і прагненням до глибших змін.

Тривалий аспект, який традиційно пов'язують із переосмисленням цінностей, трансформацією переконань і прагненням до глибших змін. Опозиція Місяця з Венерою. Цей аспект формується на межі доби й досягає точності вже 22 листопада вночі за київським часом. В астрологічному трактуванні він символізує можливу суперечність між особистими бажаннями та очікуваннями близьких. Тому наприкінці суботи варто бути уважнішими до почуттів інших.

Часові характеристики наведено за київським часом. Точних мажорних аспектів, які досягають кульмінації саме 21 листопада, немає.

🌙 Місяць 21 листопада

Місяць перебуватиме у знаку Овна та продовжуватиме зростати після першої чверті. Це зростаючий опуклий Місяць, освітленість якого становитиме приблизно 87–89% залежно від часу розрахунку. В астрологічній символіці ця фаза пов'язана з наближенням до результату, активізацією розпочатих справ і підготовкою до завершення важливого етапу.

Найближча повня відбудеться 24 листопада о 16:53 за київським часом. Наступний молодик очікується 9 грудня о 02:51. Отже, 21 листопада Місяць перебуватиме у фазі активного зростання, наближаючись до повні.

⚡ Енергія дня

Субота може пройти під знаком активності, самостійності та бажання швидше втілювати задумане. Місяць в Овні символічно підтримує ініціативу, але водночас підвищує ризик нетерплячості. Важливо не перетворювати прагнення діяти на конфлікт із тими, хто має інший темп або погляд на ситуацію. Найкраще спрямувати енергію на конкретні справи, які потребують рішучості.

Рішучість: визначте пріоритети й не відкладайте справи, які вже готові до реалізації.

визначте пріоритети й не відкладайте справи, які вже готові до реалізації. Самостійність: беріть відповідальність за власний вибір, не перекладаючи її на інших.

беріть відповідальність за власний вибір, не перекладаючи її на інших. Порозуміння: контролюйте емоції та залишайте місце для компромісу.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Особисті ініціативи та контроль емоцій ♉ Телець Відпочинок, відновлення сил і завершення старих справ ♊ Близнюки Спілкування, друзі та командні плани ♋ Рак Кар'єрні цілі та відповідальність ♌ Лев Нові перспективи та розширення горизонтів ♍ Діва Спільні ресурси та важливі домовленості ♎ Терези Партнерство й пошук компромісів ♏ Скорпіон Робочі завдання та турбота про себе ♐ Стрілець Творчість, романтика й особисті бажання ♑ Козоріг Родина, дім і внутрішня рівновага ♒ Водолій Переговори, нові контакти та інформація ♓ Риби Фінанси, особисті цінності та практичні рішення

Гороскоп на 21 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам субота може додати впевненості та бажання діяти самостійно. Місяць у вашому знаку підсилює прагнення проявити ініціативу, зайнятися особистими справами або змінити те, що давно не влаштовує. Вдалий момент, щоб визначити власні цілі й зробити перший крок до їх реалізації. Водночас не варто вимагати від оточення, щоб усі негайно підлаштовувалися під ваш темп.

В особистому житті важливо не перетворювати відвертість на категоричність. Партнер може мати власні плани, і це не означає відсутності зацікавленості у стосунках. Фінансові рішення краще ухвалювати без поспіху: бажання негайно придбати щось бажане може виявитися сильнішим за реальну потребу.

💼 Робота: проявляйте ініціативу й беріться за те, що давно відкладали.

💰 Фінанси: не поспішайте з великими покупками.

❤️ Кохання: поважайте особистий простір партнера.

😎 Настрій: енергійний, рішучий і нетерплячий.

💡 Порада дня: не плутайте впевненість у собі з бажанням контролювати інших.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям варто трохи зменшити темп і приділити увагу власному самопочуттю. Не всі питання потребують негайного втручання, а деякі справи краще завершувати без поспіху. Субота підходить для відпочинку, наведення ладу в особистих планах і спокійного аналізу того, що останнім часом забирало найбільше сил.

У стосунках не варто накопичувати невисловлені претензії. Якщо вас щось турбує, краще обговорити це без докорів і категоричних висновків. У фінансовій сфері корисно переглянути регулярні витрати та відмовитися від покупок, які не мають практичної цінності. Спокійний підхід допоможе відчути більше впевненості.

💼 Робота: завершуйте поточні справи й не створюйте собі зайвого навантаження.

💰 Фінанси: перегляньте витрати та уникайте необов'язкових покупок.

❤️ Кохання: говоріть про свої почуття без натяків.

😎 Настрій: спокійний, із потребою у відновленні.

💡 Порада дня: дозвольте собі перепочити, перш ніж братися за нові завдання.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам день може принести нові контакти, цікаві розмови та можливість долучитися до спільного проєкту. Друзі або знайомі можуть поділитися інформацією, яка допоможе подивитися на звичну ситуацію інакше. Не відмовляйтеся від спілкування, але не поспішайте давати обіцянки, поки не зрозумієте, скільки часу потребуватиме реалізація спільної ідеї.

В особистому житті варто бути уважнішими до слів. Жарт, який здається вам невинним, може зачепити людину, для якої тема виявиться важливою. Фінансові питання, пов'язані з друзями або колективними планами, краще узгодити заздалегідь. Чіткі домовленості допоможуть уникнути непорозумінь.

💼 Робота: використовуйте контакти для пошуку нових можливостей.

💰 Фінанси: заздалегідь домовляйтеся про спільні витрати.

❤️ Кохання: уважно добирайте слова у важливих розмовах.

😎 Настрій: товариський, допитливий і відкритий до нового.

💡 Порада дня: слухайте співрозмовників так само уважно, як розповідаєте про власні ідеї.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто подумати про професійні перспективи та завдання, які потребують відповідального підходу. Навіть якщо субота не передбачає активної роботи, можна спокійно оцінити результати останніх тижнів і визначити наступні кроки. Не варто брати на себе додаткові обов'язки лише через бажання довести свою надійність. Ваші можливості мають відповідати реальному навантаженню.

У родинних стосунках важливо не переносити професійні переживання на близьких. Знайдіть час для розмови, спільного відпочинку або вирішення побутових питань. Фінансові рішення, пов'язані з кар'єрою чи великими покупками, потребують обдуманого плану. Не поспішайте витрачати кошти, поки не оціните всі обставини.

💼 Робота: визначте професійні пріоритети й оцініть результати.

💰 Фінанси: плануйте великі витрати заздалегідь.

❤️ Кохання: не забувайте про емоційні потреби близьких.

😎 Настрій: відповідальний, але чутливий до критики.

💡 Порада дня: не намагайтеся довести свою цінність через надмірні зобов'язання.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам субота може принести бажання розширити горизонти, дізнатися щось нове або спробувати себе в незвичній справі. День підходить для навчання, планування подорожей, творчих задумів і спілкування з людьми, які мають інший досвід. Якщо з'явиться цікава пропозиція, не відкидайте її лише через те, що вона виходить за межі звичного сценарію.

В особистому житті корисно обговорити спільні плани й не обмежувати партнера власними очікуваннями. У фінансах варто зважити витрати на відпочинок, навчання або поїздки. Не дозволяйте бажанню отримати яскраві враження змусити вас витрачати більше, ніж передбачає бюджет.

💼 Робота: шукайте нові знання та можливості для розвитку.

💰 Фінанси: плануйте витрати на поїздки й навчання.

❤️ Кохання: підтримуйте прагнення партнера до власного розвитку.

😎 Настрій: натхненний, оптимістичний і допитливий.

💡 Порада дня: дозвольте собі спробувати нове, але не забувайте про реальні можливості.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов'язанням і питанням довіри. Можливо, доведеться повернутися до домовленостей, які потребують уточнення, або переглянути розподіл витрат. У професійній сфері корисно перевірити документи та розрахунки, особливо якщо вони стосуються чужих коштів або спільних ресурсів.

В особистому житті не варто уникати розмов про складні теми. Відвертість допоможе зрозуміти, чи однаково ви з партнером бачите спільні плани. Водночас не перетворюйте обговорення на пошук винних. Фінансові рішення краще ухвалювати після перевірки всіх умов і можливих наслідків.

💼 Робота: перевіряйте документи, цифри та домовленості.

💰 Фінанси: приділіть увагу спільному бюджету й зобов'язанням.

❤️ Кохання: довіра потребує чесності з обох боків.

😎 Настрій: зосереджений і схильний до аналізу.

💡 Порада дня: не відкладайте важливих розмов, але не вимагайте миттєвих відповідей.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам варто зосередитися на партнерстві та взаємодії з іншими людьми. Субота може стати нагодою з'ясувати позиції, обговорити спільні плани або повернутися до питання, щодо якого раніше не вдалося дійти згоди. Не намагайтеся зберегти мир будь-якою ціною: справжній компроміс передбачає врахування інтересів обох сторін.

В особистому житті може загостритися потреба в увазі та підтвердженні почуттів. Не варто перевіряти партнера мовчанням або натяками. Краще прямо сказати, чого вам бракує. У фінансах будьте обережними зі спільними витратами й не погоджуйтеся на зобов'язання, які не відповідають вашим можливостям.

💼 Робота: шукайте взаємовигідні умови співпраці.

💰 Фінанси: узгоджуйте спільні витрати заздалегідь.

❤️ Кохання: відверто говоріть про свої очікування.

😎 Настрій: дипломатичний, але чутливий до несправедливості.

💡 Порада дня: не жертвуйте власними інтересами заради видимого спокою.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто приділити увагу повсякденним справам, організації простору та власному самопочуттю. День підходить для наведення ладу, завершення невеликих завдань і перегляду звичок, які впливають на якість життя. Не обов'язково братися за все одночасно: визначте найважливіше й рухайтеся послідовно.

У стосунках краще не вимагати від близьких повного розуміння без пояснень. Якщо вас щось турбує, скажіть про це прямо. Фінансові питання потребують практичного підходу: зверніть увагу на регулярні платежі, побутові витрати та покупки, які можна відкласти. Ваша уважність допоможе уникнути зайвих витрат.

💼 Робота: упорядкуйте завдання й завершіть те, що давно відкладали.

💰 Фінанси: перевірте регулярні платежі та побутові витрати.

❤️ Кохання: пояснюйте свої почуття, а не чекайте здогадок.

😎 Настрій: практичний, зосереджений і вимогливий.

💡 Порада дня: не ускладнюйте прості справи надмірним контролем.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям субота може подарувати більше натхнення, бажання розважитися та зайнятися тим, що приносить задоволення. Творчі ідеї, романтичні зустрічі й спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси, можуть стати головними темами дня. Не варто відкладати приємні заняття на невизначене майбутнє, але важливо зберігати баланс між бажаннями й обов'язками.

В особистому житті можна проявити більше ініціативи: запропонувати спільну прогулянку, зустріч або заняття, яке давно хотілося спробувати. Самотнім Стрільцям не слід боятися першими розпочати розмову. Фінансово варто контролювати витрати на розваги й не плутати щедрість із необдуманими покупками.

💼 Робота: шукайте творчий підхід до звичних завдань.

💰 Фінанси: не виходьте за межі запланованого бюджету.

❤️ Кохання: проявляйте ініціативу й не приховуйте симпатію.

😎 Настрій: життєрадісний, творчий і відкритий до вражень.

💡 Порада дня: знаходьте час для радості, не забуваючи про міру.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто зосередитися на домашніх справах, родинних питаннях і створенні комфортного простору. Можуть з'явитися побутові завдання, які потребують організації або спільного рішення. Не намагайтеся все контролювати самостійно: домовтеся з близькими про розподіл обов'язків і залиште час для відпочинку.

В особистому житті важливо не замінювати емоційну увагу лише практичною допомогою. Партнерові може бути потрібна ваша присутність і готовність вислухати. Фінансові рішення, пов'язані з домом, ремонтом або родинними потребами, краще ухвалювати після оцінки витрат. Не варто поспішати з великими покупками.

💼 Робота: не дозволяйте побутовим питанням відволікати від головних завдань.

💰 Фінанси: плануйте витрати на дім і родину.

❤️ Кохання: приділіть близьким більше уваги.

😎 Настрій: стриманий, із потребою в стабільності.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішити все самостійно – дозвольте іншим долучитися.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям день може принести активне спілкування, нові ідеї та цікаві інформаційні приводи. Вдалий час для коротких поїздок, зустрічей, листування й обговорення проєктів. Несподівана розмова може підказати новий напрям або допомогти знайти відповідь на питання, яке давно залишалося відкритим. Водночас не варто довіряти неперевіреним повідомленням.

У стосунках важливо не обмежуватися обміном новинами та побутовими питаннями. Близьким може бракувати вашої емоційної участі. Фінансові рішення, пов'язані з технікою, навчанням або поїздками, краще ухвалювати після порівняння пропозицій. Не поспішайте купувати перше, що привернуло увагу.

💼 Робота: використовуйте спілкування для пошуку нових рішень.

💰 Фінанси: порівнюйте пропозиції перед покупками.

❤️ Кохання: знаходьте час для щирої розмови.

😎 Настрій: допитливий, активний і незалежний.

💡 Порада дня: не пропускайте цікаві можливості, але перевіряйте інформацію.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто приділити увагу фінансовим питанням, власним ресурсам і практичним потребам. Після переходу Місяця в Овен загальний фон може спонукати діяти рішучіше, особливо там, де раніше бракувало впевненості. День підходить для перегляду бюджету, оцінювання результатів роботи та визначення пріоритетів. Не варто недооцінювати власні навички й вкладені зусилля.

В особистому житті важливо не вимірювати ставлення близьких лише матеріальними жестами. Відверта розмова про спільні плани допоможе краще зрозуміти одне одного. У фінансах краще уникати імпульсивних витрат і сумнівних пропозицій. Якщо виникне бажання щось змінити, спочатку визначте, які саме результати вам потрібні.

💼 Робота: оцініть свої результати й визначте наступні професійні цілі.

💰 Фінанси: перегляньте бюджет і розставте пріоритети.

❤️ Кохання: говоріть про спільні плани відкрито.

😎 Настрій: чутливий, але налаштований на практичні рішення.

💡 Порада дня: цінуйте власні ресурси й не поспішайте витрачати їх на другорядне.

Головна порада на 21 листопада 2026 року

Не відкладайте важливі кроки, якщо вже маєте чітке розуміння мети. Місяць в Овні символічно підтримує ініціативу та самостійність, але найкращі результати можливі там, де рішучість поєднується з повагою до інших. Дійте впевнено, не забуваючи про домовленості, фінансову розсудливість і власні межі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.