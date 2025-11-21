Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 22 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 22 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

22 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филимона, його дружини Апфії та святого Архипа. Вони були учнями апостола Павла і присвятили своє життя поширенню християнства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

Яке релігійне свято відзначається 22 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

22 листопада православна церква вшановує ранньохристиянських мучеників, які жили в місті Колоси (Фригія) у І столітті.

Святий Апостол Филимон був одним із 70 апостолів, учнем апостола Павла. Він був багатою і благочестивою людиною, чий дім використовувався як місце для зібрань християнської громади.

Свята Апфія – його дружина, яка всіляко допомагала потребуючим і присвятила себе служінню.

Святий Архип – очолював місцеву громаду християн.

Усі троє проповідували християнство, за що були схоплені під час гонінь за правління імператора Нерона. Їх піддали жорстоким тортурам, вимагаючи принести жертви язичницьким богам. Незважаючи на муки, вони виявили потужну стійкість у вірі й були страчені, віддавши своє життя за Христа.

Молитви дня

О, святі апостоли Христові Филимоне, Архипе та Апфіє! Ви, що словом і ділом проповідували Євангеліє і мученицькою кров'ю засвідчили вірність Спасителю. До вас ми звертаємося із гарячою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних, щоб Він укріпив нас у вірі, дарував нам мужність у випробуваннях і наставив нас на шлях правди. Допоможіть нам утримувати наші домівки у благочесті та служити ближнім, наслідуючи ваше життя. Нехай вашими молитвами Господь захистить нас від усякого зла і дарує нам спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Филимона випав сніг, то весна буде пізньою, а зима сніжною.
  • Якщо вдарив мороз, то він протримається ще довго, а якщо тепло – зима буде м’якою.
  • Яскраве зоряне небо віщує швидке похолодання та морози.

Цього дня було заведено прибирати в домі та лагодити господарські речі, щоб прийдешній рік був вдалим.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

