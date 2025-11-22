Головна Країна Суспільство
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада

22 листопада 2025 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів. У світі відзначають Міжнародний день музиканта. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Филимона та тих, хто з ним (Архипа та Апфії).

«Главком» розповідає про історію, традиції та прикмети 22 листопада 2025 року.

День пам'яті жертв голодоморів 

Щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.

Голодомор 1932-1933 років був свідомо спланованим актом геноциду, спрямованим на знищення українців: у людей вилучали все продовольство, що спричинило смерть мільйонів. Голод 1946-1947 років був викликаний репресивною політикою радянської влади, завищеними планами хлібозаготівель, посухою та рішенням СРСР експортувати зерно за кордон. Ці трагедії залишили глибокий слід в історії України.

Міжнародні свята

Міжнародний день музиканта

Щороку 22 листопада світ обʼєднується, щоб відсвяткувати Міжнародний день музиканта (International Musician Day), день, присвячений вшануванню пристрасті, творчості та відданості музикантів, які мають силу торкатися сердець і змінювати життя своїм мистецтвом.

Міжнародний день сина

Родинні свята – надзвичайно важливі, адже вони дають можливість зблизитися батькам з дітьми, бабусям та дідусям з онуками тощо. Міжнародний день сина – одне із таких свят. Цей день не належить до офіційних свят та не позначений як вихідний у календарі. Проте діти з нетерпінням чекають цього дня. Варто сказати, що Міжнародний день сина – це нагода не тільки створити справжнє свято для синочка шкільного віку, але й привітати дорослого сина. А ще це нагода різним поколінням зібратися за столом.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

22 листопада православна церква вшановує пам'ять святих, які жили в місті Колоси (Фригія) у І столітті. Апостол Филимон був одним із 70 апостолів Ісуса Христа, учнем апостола Павла і багатим жителем Колоси. Його будинок служив місцем для зборів християнської громади. Разом з ним шанують його дружину, святу Апфію, яка всіляко допомагала потребуючим і хворим, та святого Архипа, який очолював громаду Колоси. Під час гонінь за правління імператора Нерона, коли більшість християн зібралася в домі Филимона, язичники напали на них. Апфію та Филимона схопили та піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Вони мужньо прийняли мученицьку смерть за свою віру.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на цей день пов'язані з погодою та зимовими очікуваннями:

  • Якщо на Филимона випав сніг – чекай на сніжну та м’яку зиму.
  • Якщо цього дня туманно, то в найближчі дні настане сильна відлига.
  • Зірки світять яскраво – до морозної погоди.
  • Якщо птахи зграями летять низько, то скоро прийдуть сильні холоди.

Історичні події

  • 1087 рік – вбивають святого Ярополка Ізяславовича;
  • 1675 рік – Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;
  • 1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;
  • 1963 рік – в Далласі відбувається одне з найгучніших вбивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;
  • 1975 рік – в Іспанії відновили монархію – по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;
  • 1990 рік – 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;
  • 2004 рік – починається Помаранчева революція;
  • 2005 рік – указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи;
  • 2010 рік – починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Архип, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марфа, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Тимофій, Федір, Филимон.

