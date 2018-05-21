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    Накануне свадьбы Меган Маркл и принц Гарри посетили врача репродуктолога

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    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Пара ответственно подошла к вопросу беременности

    По данным британских СМИ, Меган Маркл и принц Гарри всерьез задумались о пополнении в семействе.

    Накануне свадьбы, которая состоялась 19 мая в Виндзорском дворце, пара посетила гинеколога репродуктолога, который составил для будущей герцогини программу питания и физических упражнений, которые должны ей помочь быстрее забеременеть.

    «Они оба хотя поскорее стать родителями в силу своего возраста», — сообщил инсайдер. Кроме того, Гарри обожает детей и возиться со своими племянниками. Принц уже давно ждет момента, когда у него появятся свои малыши. Теперь же он нашел спутницу жизни, с которой сможет осуществить свою мечту.

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    Меган Маркл и принц Гарри

    Теперь фанатам королевской семьи остается только гадать, через какое количество времени Кенсингтонский дворец сообщит о беременности Меган Маркл.

    Джерело: graziamagazine.ru

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