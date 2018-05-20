Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы

Новоиспеченная супруга принца Гарри почтила память его матери

Герцогиня Сасcекская Меган, 19 мая вышедшая замуж за принца Гарри, сразу же после свадьбы совершила трогательный трибьют принцессе Диане, трагически погибшей в 1997 году.

Отправляясь на вечерний прием в Фрогмор-хаус, Меган появилась на выходе из Виндзорского замка с кольцом, которое когда-то принадлежало Диане.

По всей видимости, это кольцо с изумрудом стало свадебным подарком Меган от Гарри, и герцогиня поспешила надеть его на безымянный палец, таким образом отдав дань памяти матери своего супруга.

Другим трибьютом Диане Спенсер стал декор часовни: ее украсили белыми розами, которые очень любила Диана и которые теперь у монаршей семьи ассоциируются только с ней.

Посмотреть, как прошла свадьба Меган Маркл и принца Гарри можно прямо сейчас.