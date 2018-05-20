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    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы

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    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    Подарок с глубоким смыслом: Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
    • Розсилка

    Новоиспеченная супруга принца Гарри почтила память его матери

    Герцогиня Сасcекская Меган, 19 мая вышедшая замуж за принца Гарри, сразу же после свадьбы совершила трогательный трибьют принцессе Диане, трагически погибшей в 1997 году.

    Отправляясь на вечерний прием в Фрогмор-хаус, Меган появилась на выходе из Виндзорского замка с кольцом, которое когда-то принадлежало Диане.

    По всей видимости, это кольцо с изумрудом стало свадебным подарком Меган от Гарри, и герцогиня поспешила надеть его на безымянный палец, таким образом отдав дань памяти матери своего супруга.

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    Другим трибьютом Диане Спенсер стал декор часовни: ее украсили белыми розами, которые очень любила Диана и которые теперь у монаршей семьи ассоциируются только с ней.

    Посмотреть, как прошла свадьба Меган Маркл и принца Гарри можно прямо сейчас.


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