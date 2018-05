Фанаты королевской семьи утверждают, что Меган Маркл грязно выругалась во время свадьбы

Самая долгожданная свадьба этого года собрала у телеэкранов миллиарды телезрителей по всему миру

Как ранее сообщал Scotch, 19 мая в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

На улицах Виндзора и тв-экранов собрались сотни тысяч людей, чтобы своим глазами увидеть счастливых молодоженов и гостей королевской свадьбы.

Несмотря на то, что свадьба была заранее отрепетирована, невеста была прекрасна и принц сиял от счастья, небольшой конфуз все-таки случился.

Зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл утверждают, что невеста выругалась во время езды в карете.

Так, одна из фанаток королевской семьи во время трансляции заметила, как новоиспеченная герцогиня якобы сказала слово fuck.

«Клянусь, я только что видела, как Меган сказал fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», — написала она. Ее поддержали и другие пользователи.

TURNED THE ROYAL WEDDING ON JUST IN TIME TO SEE MEGHAN DEFINITELY SAY 'FUCK' ABSOLUTE SCENES