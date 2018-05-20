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    Фанаты королевской семьи утверждают, что Меган Маркл грязно выругалась во время свадьбы

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    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Самая долгожданная свадьба этого года собрала у телеэкранов миллиарды телезрителей по всему миру

    Как ранее сообщал Scotch, 19 мая в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

     На улицах Виндзора  и тв-экранов собрались сотни тысяч людей, чтобы своим глазами увидеть счастливых молодоженов и гостей королевской свадьбы. 

    Несмотря на то, что свадьба была заранее отрепетирована, невеста была прекрасна и принц сиял от счастья, небольшой конфуз все-таки случился.

    Зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл утверждают, что невеста выругалась во время езды в карете.

    Так, одна из фанаток королевской семьи во время трансляции заметила, как новоиспеченная герцогиня якобы сказала слово fuck.

    «Клянусь, я только что видела, как Меган сказал fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», — написала она. Ее поддержали и другие пользователи.

    Стоит отметить, что журналисты встали на защиту Меган Маркл говоря, что, возможно, она на самом деле произнесла Wow.

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    Джерело: Обозреватель

    Меган Маркл Принц Гарри
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