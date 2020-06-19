«Жизнь слишком коротка»: Илон Маск прокомментировал групповой секс с Херд и Делевинь



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Глава компании Space X Илон Маск

Бизнесмен отрицает итимную близость с моделями

Илон Маск дал комментарий насчет новой детали бесконечного процесса Джонни Депп против Эмбер Херд. Джонни выразил уверенность, что у его бывшей супруги был секс одновременно с Маском и Карой Делевинь еще до развода.

«Мы с Карой друзья, но у нас никогда не было интимной близости. Также хочу подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться через месяц после того, как она подала на развод. Не думаю, что я вообще бывал рядом с Эмбер во время их семейной жизни!»? – заявил Илон Маск.

Последняя фраза Илона остается спорной: охранники, работавшие в здании, где жили Депп и Херд, утверждают, что не раз видели Маска, который навещал Эмбер. Тем не менее бизнесмен признался, что вообще не видит смысла в продолжении судебного процесса. Напомним, Депп обвиняет бывшую жену в клевете и требует $50 млн в качестве компенсации за вред, нанесенный его репутации из-за обвинений в домашнем насилии.

«Я бы посоветовал всем закопать топор войны и двигаться дальше. Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива. Когда все это закончится, никто не скажет: «Хотел бы я, чтобы судебные тяжбы длились дольше»!», - отметил основатель компании Space X.

Напомним, вчера сообщалось, что актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом. Об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете сообщил сосед артиста.