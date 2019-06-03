Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы



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Потап и Настя Каменских instagram.com/realpotap

Самая красивая пара украинского шоу-бизнеса прилетела в столицу

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, вернулись после медового месяца в Турции. Частный самолет супругов приземлился в Киеве и теперь им предстоит расстаться. Но разводиться пара не собирается.

После свадебного путешествия новоиспеченные супруги вернулись к работе. Настя отправится в гастрольный тур, а Потап займется продюсированием.

Он поделился снимком в Instagram, на котором запечатлен около трапа самолета. «Медовый месяц продолжается! Правда, я — в Одессу на концерт, а Настя — на свои концерты!» — прокомментировал Потап пост.

После роскошной свадьбы в одном из ресторанов столицы, влюбленные улетели в Турцию. Супруги делились откровенными снимками с отдыха с поклонниками.

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Джерело: graziamagazine.ru