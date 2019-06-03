  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы

    • Розсилка
    Потап и Настя Каменских - Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
    Потап и Настя Каменских
    instagram.com/realpotap

    Самая красивая пара украинского шоу-бизнеса прилетела в столицу

    32-летняя Настя Каменских и 38-летний Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, вернулись после медового месяца в Турции. Частный самолет супругов приземлился в Киеве и теперь им предстоит расстаться. Но разводиться пара не собирается.

    После свадебного путешествия новоиспеченные супруги вернулись к работе. Настя отправится в гастрольный тур, а Потап займется продюсированием.

    Он поделился снимком в Instagram, на котором запечатлен около трапа самолета. «Медовый месяц продолжается! Правда, я — в Одессу на концерт, а Настя — на свои концерты!» — прокомментировал Потап пост.

    После роскошной свадьбы в одном из ресторанов столицы, влюбленные улетели в Турцию. Супруги делились откровенными снимками с отдыха с поклонниками.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
    Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
    Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
    Насте Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы

    Читайте также: Как прошла свадьба Потапа и Насти

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Украинская музыка Настя Каменских певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ