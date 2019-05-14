Назад в прошлое: первая леди Франции Бриджит Макрон решила открыть школу



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Эммануэль и Бриджит Макрон

История любви президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги началась в стенах учебного заведения, когда он был школьником, а она - его учителем

Спустя много лет Бриджит Макрон возвращается к преподаванию.

После победы на выборах Эммануэля Макрона его супруга Бриджит полностью посвятила себя политической карьере мужа: она помогает ему составлять речи для его политических выступлений и ездит с ним по всему миру. Однако недавно она решила, что хочет вернуться к своей профессии. Первая леди Франции презентовала новый проект - она открывает школу, в которой люди в возрасте 25-30 лет, выпавшие по той или иной причине из профессии, будут учиться интегрироваться в современные рабочие структуры. Сама Бриджит будет преподавать в заведении, читая лекции на нескольких курсах. Школа откроется в сентябре в коммуне Клиши-су-Буа, в 16 километрах от Парижа.

«Я хочу дать им почувствовать вкус литературы. Это будут интерактивные уроки англосаксонского языка», - рассказала о своих планах Бриджит на презентации проекта.

До того как стать первой леди Франции, Бриджит была учительницей французского языка и латыни. В 1993 году, во время работы в частной школе La providence в Амьене, в возрасте 39 лет она познакомилась с 15-летним Эммануэлем Макроном. Лишь спустя много лет, в 2007-м, пара поженилась.

В документальном фильме "Бриджит Макрон", вышедшем в июне прошлого года, бывшие ученики Бриджит рассказывали о том, какой она была во время работы в школе.

«Когда проходили курсы мадам Озьер (фамилия Бриджит, которую она носила во время первого брака), мы знали, что будет нечто большее, чем просто курс французского. Есть два типа учителей: те, у которых призвание, и те, кто просто делает это ради заработка. Бриджит относилась к первым», - рассказывали в фильме ее студенты.

Джерело: Hello!