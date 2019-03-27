  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком

    • Розсилка
    <span>Бриджит Макрон</span> - Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком
    Бриджит Макрон
    1plus1.ua

    Первая леди Франции вышла в свет в облегающем платье

    На днях французский президент Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит устроили званый ужин в Елисейском дворце в честь приезда главы КНР Си Цзиньпина.

    На мероприятии первая леди Франции появилась в длинном красном платье с высоким разрезом, декорированном серебряным поясом на талии. Завершили ее образ серебристые лодочки, клатч и украшения.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком
    Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком
    Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком
    Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком

    Также Бриджит Макрон собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. Своим образом она в очередной раз продемонстрировала, какой эффектной можно быть в 65 лет.

    Джерело: 1+1

    Читайте також
    мода и красота одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ