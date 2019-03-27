Как кинозвезда: 65-летняя Бриджит Макрон очаровала сеть стильным красным луком



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Бриджит Макрон 1plus1.ua

Первая леди Франции вышла в свет в облегающем платье

На днях французский президент Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит устроили званый ужин в Елисейском дворце в честь приезда главы КНР Си Цзиньпина.

На мероприятии первая леди Франции появилась в длинном красном платье с высоким разрезом, декорированном серебряным поясом на талии. Завершили ее образ серебристые лодочки, клатч и украшения.

Также Бриджит Макрон собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. Своим образом она в очередной раз продемонстрировала, какой эффектной можно быть в 65 лет.

Джерело: 1+1