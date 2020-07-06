Назван самый популярный фильм 1990-х годов



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Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Также в тройке лидеров «Один дома» и «Парк юрского периода»

Самым популярным фильмом 1990-х годов назвали «Форреста Гампа» Роберта Земекиса. Этой картиной интересовались в 22 государствах, включая Турцию, Армению, Литву, Израиль и Таиланд. Исследование провела американская телекоммуникационная компания Frontier Communications.

На втором месте по популярности — семейная комедия «Один дома». Чаще всего ее ищут в 20 странах, например в Украине, Грузии, Латвии, Нидерландах и Сербии. Также в тройке лидеров «Парк юрского периода», который любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.

Кроме того, большой популярностью пользуется мелодрама «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Ее ищут в 12 странах: Испании, Португалии, Эстонии, Швеции, Болгарии и других.

Среди анимационных лент лидирует «Король Лев», которого любят в семи странах (Польша, Финляндия, Бразилия, Германия и другие). А вот Боливия, Бангладеш и ОАЭ отдали свои голоса за «Аладдина».

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