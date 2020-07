Джонни Депп станет новым Джокером в очередном фильме про Бэтмена



Актер Джонни Депп

Актер может сыграть сложную роль в картине «Бэтмен будущего»

Судя по данным издания We Got This Covered, Джонни Депп вполне может стать новым Джокером в грядущем фильме «Бэтмен будущего». Режиссером проекта выступит Тим Бертон, который уже много раз вполне успешно сотрудничал с актером, так что новость вполне может оказаться достоверной. Тем более, что Депп наконец-то сумел доказать свою невиновность в деле об избиении актрисы Эмбер Херд.

Проект «Бэтмен будущего» должен стать киноадаптацией мультфильма, вышедшего в 2000 году. По сюжету из прошлого возвращается Джокер и начинает мстить своему заклятому врагу.

Напомним, в 1989 году Бертон уже снял фильм про супергероя, тогда роль главного антагониста блистательно исполнил Джек Николсон. О дате начала съемок проекта пока ничего не известно, но в любом случае фильм никак не сможет выйти раньше, чем перезапуск «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.